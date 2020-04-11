Мерсон не верит в переход Санчо в «Манчестер Юнайтед» из-за коронавируса

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что Джейдон Санчо не перейдет этим летом из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед». По его мнению, это не случится из-за финансовых проблем клубов в связи с пандемией коронавируса.

— Все разговоры о том, что Санчо уйдет за 100 миллионов фунтов стерлингов — пустые слова, если вам интересно мое мнение, — цитирует Daily Star Мерсона. — Этого не случится. Лучшие клубы не могут сейчас просто увольнять сотрудников. При этом нужно будет заплатить не только за Санчо, но и дать ему зарплату в размере около 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а этого просто не произойдет. Ситуация изменилась не только для всех на планете, но и для футбола.