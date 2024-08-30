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Мерино получил травму через несколько дней после перехода в «Арсенал»

Алина Савинова
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Испанский новичок «Арсенала» Микель Мерино выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.

28-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Реал Сосьедад» 27 августа. На одной из тренировок «канониров» он столкнулся со своим партнером по команде Габриэлем Магальесом и получил повреждение.

«Это прискорбно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Мерино упал на траву, а Габи приземлился на него сверху. Вероятно, это перелом», — заявил главный тренер команды Микель Артета.

После двух туров АПЛ «Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице. 31 августа клуб из Лондона сыграет против «Брайтона». Начало встречи — в 14.30 по мск.

Источник: Goal
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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