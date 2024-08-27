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Сегодня, 18:07

Мерино подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Алина Савинова
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Полузащитник Микель Мерино перешел из «Реал Сосьедад» в «Арсенал», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что 28-летний игрок сборной Испании подписал долгосрочный контракт с «канонирами».

Мерино начал свою карьеру в «Осасуне», пройдя через молодежные ряды в первую команду. Затем он играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Ньюкасл Юнайтед», а в 2018 году стал игроком «Реал Сосьедад».

В 2024 году футболист стал победителем чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире он сыграл в матчах против Хорватии, Италии, Грузии, Германии, Франции и Англии.

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
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 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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