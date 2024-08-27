Мерино подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Микель Мерино перешел из «Реал Сосьедад» в «Арсенал», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что 28-летний игрок сборной Испании подписал долгосрочный контракт с «канонирами».

Мерино начал свою карьеру в «Осасуне», пройдя через молодежные ряды в первую команду. Затем он играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Ньюкасл Юнайтед», а в 2018 году стал игроком «Реал Сосьедад».

В 2024 году футболист стал победителем чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире он сыграл в матчах против Хорватии, Италии, Грузии, Германии, Франции и Англии.