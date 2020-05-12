Мэр Лондона выступает против возобновления матчей АПЛ в столице

Мэр Лондона Садик Хан выступает против возобновления сезона АПЛ в столице Великобритании, сообщает Standard Sport.

На данный момент в чемпионате Англии выступают лондонские «Арсенал», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Челси».

— Садик очень хочет, чтобы АПЛ и профессиональный спорт в целом возобновились, — приводит слова пресс-секретаря Хана Standard Sport. — Однако, учитывая, что страна все еще находится в тисках этого кризиса, и сотни людей умирают каждый день, он считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении премьер-лиги в столице.

По последним данным, в Великобритании число заболевших коронавирусом составляет 223 600 человек, умерло 32 065.