Менди сравнил «Манчестер Сити» с ФБР. Причина очень забавная

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди в шутку сравнил свой клуб с ФБР. По словам футболиста, руководство очень внимательно следит за его рационом.

Француз устроил экскурсию по своему дому и в один момент дошел до холодильника.

— Мой холодильник чист, — цитирует Daily Mail Менди. — Фрукты, овощи, вода. Немного имбиря. Имбирный сок, очень полезный для организма.

Когда Менди спросили, готовит ли ему еду повар, он ответил: «Нет, я делаю все сам. Ладно, шучу, он делает всё».

Также футболисту задали вопрос, отличается ли диета в «Сити» от диеты в его бывшем клубе «Монако», на что он скзаал: «Да. «Сити» как ФБР».