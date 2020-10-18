Менди пропустит около месяца, Ляпорт вернется на поле через 1-2 недели
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о состоянии травмированных защитников команды, Эмерика Ляпорта и Бенжамена Менди.
— Менди пропустит 3-4 недели, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Возвращение Ляпорта ожидается раньше, но не знаю, насколько. Он пропустит еще одну-полторы недели. Я рад, что восстановился Серхио Агуэро. Он еще не набрал оптимальных кондиций, но провел на поле в матче с «Арсеналом» 60 минут. Важно, что Серхио с нами, нам нужны его голы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.