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Менди пропустит около месяца, Ляпорт вернется на поле через 1-2 недели

10:19
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о состоянии травмированных защитников команды, Эмерика Ляпорта и Бенжамена Менди.

— Менди пропустит 3-4 недели, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Возвращение Ляпорта ожидается раньше, но не знаю, насколько. Он пропустит еще одну-полторы недели. Я рад, что восстановился Серхио Агуэро. Он еще не набрал оптимальных кондиций, но провел на поле в матче с «Арсеналом» 60 минут. Важно, что Серхио с нами, нам нужны его голы.

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