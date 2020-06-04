«Мбаппе может стать королем». Вилли Саньоль — о французе в «Ливерпуле»
14:45
Бывший защитник сборной Франции и «Баварии» Вилли Саньоль поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе в «Ливерпуль».
— У этого клуба есть большое преимущество, — цитирует француза SportBild. — У вас есть тренер, с которым хотел бы работать каждый игрок в мире. Мбаппе придется подстраиваться под него. Он требует от своих нападающих много оборонительной работы, в которой Мбаппе пока не силен.
Но он может этому научиться, особенно у такого парня, как Клопп. Никаких вопросов. Мбаппе может стать королем вместе с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле».
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