Майкл Оуэн: «Никто из тех, кого я видел на футбольном поле, не приблизился по уровню к Стивену Джеррарду»

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что считает экс-полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда сильнейшим футболистом всех времен.

— Когда смотришь, как тренируется Пол Скоулз, у тебя самого язык повисает на плече, — цитирует Goal.com Оуэна. — У него прекрасное видение поля, он может попасть мячом хоть в самую мелкую монетку на любом расстоянии. Гений. Фрэнк Лэмпард — кто сомневался в его бомбардирских способностях и том, что он использовал каждый крошечный шанс проявить себя в карьере? Тем не менее, мне кажется, что Стивен Джеррард съел бы их всех на обед. Он более великий, чем Лэмпард и Скоулз. Стиви — это совершенно другой уровень, никто из тех, с кем я когда-либо играл или видел на поле, к этому уровню не приблизился. Я это не просто так говорю, я играл рядом с великими футболистами сборной Англии, «Ливерпуля», «МЮ» и «Реала». Если бы завтра мне предстояло играть в финале Лиги чемпионов, и я мог бы собрать состав из любых игроков в истории, я бы выбрал Джеррарда.