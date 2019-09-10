Майкл Оуэн: «МЮ» может вылететь из топ-6 уже в этом сезоне"

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн рассказал о шансах «манкунианцев» удержаться в топ-6 чемпионата Англии.

— Перед началом сезона многие говорили о возвращении «МЮ» в первую четверку, — заявил Оуэн в интервью The Sun. — Однако теперь после посредственного старта нужно рассуждать о том, могут ли они удержаться в топ-6? В текущей форме «МЮ» может вылететь оттуда уже в этом сезоне.

Однако сбрасывать со счетов их нельзя, «Манчестер Юнайтед» все еще претендент на место в первой четверке. Нужно быть реалистом, вероятность увидеть «МЮ» как минимум в первой шестерке очень велика.

«Манчестер Юнайтед» набрал 5 очков в четырех стартовых турах чемпионата Англии-2019/120. «Красные дьяволы» занимают 8-е место в турнирной таблице.