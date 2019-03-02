Майкл Кин: "Фанаты будут рады, если "Эвертон" лишит "Ливерпуль" шансов на титул"

Защитник "Эвертона" Майкл Кин надеется, что его команде удастся победить "Ливерпуль" в ближайшем матче чемпионата Англии. Он рассчитывает, что это позволит лишить принципиального соперника шансов на чемпионство.

– Это не главная причина, по которой мы хотим победить, – цитирует Sky Sports Кина. – Мы хотим победить ради себя, чтобы приблизиться к седьмому месту. Но мысли есть и о том, что если обыграем "Ливерпуль", это лишит его шансов на титул. Это должно порадовать наших фанатов. А если наши фанаты этого хотят, то и мы тоже.