Майкл Кэррик разочарован ничьей в матче с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик недоволен результатом матча 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Я разочарован. Когда ты ведешь, но упускаешь победу в таком матче, всегда разочаровываешься. Горжусь футболистами за то, как мы провели эту неделю. Мы в непростой ситуации, но постарались добиться максимума. Все равно осталось горьковатое послевкусие. Мы приехали за победой. Поэтому, не стану врать, я немного раздосадован.

Конечно, мы хотим выступать лучше. Но я думаю, что мы хорошо оборонялись, винить ребят не за что. Покидать этот стадион, ощущая разочарование из-за того, что для успеха не хватило немного — это хороший знак», — приводит слова Кэррика BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Челси» набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. У «МЮ» 18 очков и 8-я позиция.