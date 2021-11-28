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Майкл Кэррик разочарован ничьей в матче с «Челси»

23:02
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик недоволен результатом матча 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Я разочарован. Когда ты ведешь, но упускаешь победу в таком матче, всегда разочаровываешься. Горжусь футболистами за то, как мы провели эту неделю. Мы в непростой ситуации, но постарались добиться максимума. Все равно осталось горьковатое послевкусие. Мы приехали за победой. Поэтому, не стану врать, я немного раздосадован.

Конечно, мы хотим выступать лучше. Но я думаю, что мы хорошо оборонялись, винить ребят не за что. Покидать этот стадион, ощущая разочарование из-за того, что для успеха не хватило немного — это хороший знак», — приводит слова Кэррика BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Челси» набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. У «МЮ» 18 очков и 8-я позиция.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58669279?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61a3d03b4a8abc5c8988f8fc%26%27Disappointed%27%262021-11-28T18%3A57%3A24.237Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:55640bb4-89bc-4d80-8

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Екатерина Савостина все материалы автора

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