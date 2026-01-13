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13 января, 22:20

Кэррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Алина Савинова
Майкл Кэррик.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Кэррика главным тренером команды. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Кэррик играл за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год и завоевал вместе с командой 17 трофеев, в том числе выиграв Лигу чемпионов и пять раз став победителем АПЛ.

После завершения игровой карьеры в 2018 году Кэррик вошел в тренерский штаб главной команды «МЮ» и работал помощником Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера. После ухода из клуба Сульшера он был исполняющим обязанности главного тренера. С 2022 по 2025 год специалист возглавлял «Мидлсбро».

В начале января «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. После 21 тура чемпионата Англии-2025/26 команда с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Майкл Кэррик
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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