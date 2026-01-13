Кэррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Кэррика главным тренером команды. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Кэррик играл за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год и завоевал вместе с командой 17 трофеев, в том числе выиграв Лигу чемпионов и пять раз став победителем АПЛ.

После завершения игровой карьеры в 2018 году Кэррик вошел в тренерский штаб главной команды «МЮ» и работал помощником Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера. После ухода из клуба Сульшера он был исполняющим обязанности главного тренера. С 2022 по 2025 год специалист возглавлял «Мидлсбро».

В начале января «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. После 21 тура чемпионата Англии-2025/26 команда с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.