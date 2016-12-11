19:20 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Майкл Кэррик: "Надеюсь, травма Мхитаряна не слишком серьезная"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик после матча 15-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0) отметил, что "красным дьяволам" был необходим результат вне зависимости от качества футбола. Также он выразил надежду, что травма Генриха Мхитаряна окажется не слишком серьезной. Армянин, забивший единственный мяч в этой встрече, покинул поле на носиках на последних минутах.

- Нам был нужен этот результат, чтобы начать все заново, - приводит ВВС слова Каррика. Приходится играть в догонялки, поэтому рады трем очкам. Это была не лучшая наша игра, но в целом мы выглядели неплохо в атаке и смогли не пропустить. Нам предстоит долгий путь, чтобы выйти на вершину таблицы. 

Мхитарян - очень талантливый и умный игрок. Я надеюсь, что его травма на слишком серьезная.

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Материалы REN-TV

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