Майкл Кэррик: "МЮ" не будет отказываться от борьбы в каком-либо турнире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команда в этом сезоне часто теряла очки, когда не заслуживала этого. Также он отметил, что "МЮ" не намерен отказываться от борьбы в каком-либо турнире.

- Хотим решать сложные задачи, - цитирует Times of India Кэррика. - Это не значит, что мы откажемся от победы в каком-либо турнире. Чувствуем, что мы получили не те результаты, на которые наиграли, и знаем, что это можно изменить. Даже когда у нас не было результатов, мы чувствовали, что должны были выигрывать. Тем не менее, в футболе вас оценивают по результатам. Но в то же время у "МЮ" есть удовлетворение от индивидуальных и командных действий, поэтому думаю, что в итоге все будет в порядке.