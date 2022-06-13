Майкл Кэррик может стать главным тренером «Суиндона»

Бывший полузащитник, а потом и тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может возглавить «Суиндон Таун», сообщает Daily Mail.

40-летний англичанин является фаворитом на вакантную должность в «Суиндон Таун». Его основным соперником считается Марк Делани, который до недавнего времени работал тренером в молодежной команде «Астон Виллы».

Кэррик провел 464 матча за «Манчестер Юнайтед», в составе которого пять раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

Затем он работал в тренерском штабе клуба, будучи помощником у нескольких специалистов. Но в декабре он покинул «МЮ» после прихода в клуб Ральфа Рангника.