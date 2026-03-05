Кэррик: «МЮ» приезжал в Ньюкасл, чтобы набрать очки»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Очевидно, мы горько разочарованы. Приехали сюда, чтобы набрать очки. Знали, что это будет тяжело. Мы вели игру, чтобы найти возможность забить, но мы этого не сделали. Сегодня вечером очень больно, особенно от того, как мы пропустили в концовке, что делает ситуацию еще более жестокой. «МЮ» может стать лучше как команда. Это урок для нас: в какой-то момент мы могли проиграть. «МЮ» показал хорошую игру. Это всего лишь одна игра, и мы обязательно извлечем из нее урок. Должны стать лучше.
Борьба за путевки в Лигу чемпионов всегда была тяжелой, сегодняшний вечер этого не меняет. «МЮ» в хорошем положении, когда выигрывает матчи, сегодня вечером больно, но мы идем дальше и в следующий раз должны быть лучше», — цитирует BBC Кэррика.
«Ньюкасл» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало первым под руководством Майкла Кэррика. Команда занимает 3-е место — 51 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9