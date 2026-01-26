26 января, 04:52

Кэррик: «МЮ» проявил характер, чтобы отыграться в матче с «Арсеналом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Понимали, что начало игры будет именно таким, и старались переломить ход событий в свою пользу. Мне кажется, мы начали контролировать мяч и налаживать взаимодействие на поле, обрели хладнокровие и в некоторые моменты почувствовали уверенность.

Когда «Арсенал» забил, мы проявили характер, чтобы отыграться. У нас было достаточно сил, чтобы сохранять уверенность, и я всегда считал, что мы забьем. Играя на выезде, важно понимать фазы игры, как она будет развиваться, быть терпеливыми и дисциплинированными в нужный момент. Нельзя ожидать, что, приехав сюда, сразу будешь доминировать во владении мячом. Мы только начинаем, и это хорошая отправная точка, но нам нужно постепенно наращивать темп, и постараемся сделать это в ближайшие недели», — цитирует BBC Кэррика.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с 50 очками занимает первое место.

Майкл Кэррик.
Майкл Кэррик
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 23 7 5 67-26 76
2
 Ман. Сити 34 21 8 5 69-32 71
3
 МЮ 35 18 10 7 63-48 64
4
 Ливерпуль 35 17 7 11 59-47 58
5
 Астон Вилла 35 17 7 11 48-44 58
6
 Борнмут 35 12 16 7 55-52 52
7
 Брентфорд 35 14 9 12 52-46 51
8
 Брайтон 35 13 11 11 49-42 50
9
 Эвертон 35 13 9 13 44-44 48
10
 Челси 35 13 9 13 54-48 48
11
 Фулхэм 35 14 6 15 44-49 48
12
 Сандерленд 35 12 11 12 37-46 47
13
 Ньюкасл 35 13 6 16 49-51 45
14
 Лидс 35 10 13 12 47-52 43
15
 Кр. Пэлас 34 11 10 13 36-42 43
16
 Нот. Форест 35 11 9 15 44-46 42
17
 Тоттенхэм 35 9 10 16 45-54 37
18
 Вест Хэм 35 9 9 17 42-61 36
19
 Бернли 35 4 8 23 35-71 20
20
 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.05 22:00 Лидс – Бернли 3 : 1
2.05 17:00 Брентфорд – Вест Хэм 3 : 0
2.05 17:00 Ньюкасл – Брайтон 3 : 1
2.05 17:00 Вулверхэмптон – Сандерленд 1 : 1
2.05 19:30 Арсенал – Фулхэм 3 : 0
3.05 16:00 Борнмут – Кр. Пэлас 3 : 0
3.05 17:30 МЮ – Ливерпуль 3 : 2
3.05 21:00 Астон Вилла – Тоттенхэм 1 : 2
4.05 17:00 Челси – Нот. Форест 1 : 3
4.05 22:00 Эвертон – Ман. Сити 3 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 25
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 11
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 30 1 10
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 32 1 8
Вся статистика

