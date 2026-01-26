Кэррик: «МЮ» проявил характер, чтобы отыграться в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Понимали, что начало игры будет именно таким, и старались переломить ход событий в свою пользу. Мне кажется, мы начали контролировать мяч и налаживать взаимодействие на поле, обрели хладнокровие и в некоторые моменты почувствовали уверенность.

Когда «Арсенал» забил, мы проявили характер, чтобы отыграться. У нас было достаточно сил, чтобы сохранять уверенность, и я всегда считал, что мы забьем. Играя на выезде, важно понимать фазы игры, как она будет развиваться, быть терпеливыми и дисциплинированными в нужный момент. Нельзя ожидать, что, приехав сюда, сразу будешь доминировать во владении мячом. Мы только начинаем, и это хорошая отправная точка, но нам нужно постепенно наращивать темп, и постараемся сделать это в ближайшие недели», — цитирует BBC Кэррика.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с 50 очками занимает первое место.