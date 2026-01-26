Кэррик: «МЮ» проявил характер, чтобы отыграться в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Понимали, что начало игры будет именно таким, и старались переломить ход событий в свою пользу. Мне кажется, мы начали контролировать мяч и налаживать взаимодействие на поле, обрели хладнокровие и в некоторые моменты почувствовали уверенность.
Когда «Арсенал» забил, мы проявили характер, чтобы отыграться. У нас было достаточно сил, чтобы сохранять уверенность, и я всегда считал, что мы забьем. Играя на выезде, важно понимать фазы игры, как она будет развиваться, быть терпеливыми и дисциплинированными в нужный момент. Нельзя ожидать, что, приехав сюда, сразу будешь доминировать во владении мячом. Мы только начинаем, и это хорошая отправная точка, но нам нужно постепенно наращивать темп, и постараемся сделать это в ближайшие недели», — цитирует BBC Кэррика.
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с 50 очками занимает первое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|
2
|Ман. Сити
|34
|21
|8
|5
|69-32
|71
|
3
|МЮ
|35
|18
|10
|7
|63-48
|64
|
4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59-47
|58
|
5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|
6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55-52
|52
|
7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52-46
|51
|
8
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49-42
|50
|
9
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44-44
|48
|
10
|Челси
|35
|13
|9
|13
|54-48
|48
|
11
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44-49
|48
|
12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37-46
|47
|
13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|
14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|
15
|Кр. Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|
16
|Нот. Форест
|35
|11
|9
|15
|44-46
|42
|
17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|
18
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|
19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25-63
|18
|1.05
|22:00
|Лидс – Бернли
|3 : 1
|2.05
|17:00
|Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 0
|2.05
|17:00
|Ньюкасл – Брайтон
|3 : 1
|2.05
|17:00
|Вулверхэмптон – Сандерленд
|1 : 1
|2.05
|19:30
|Арсенал – Фулхэм
|3 : 0
|3.05
|16:00
|Борнмут – Кр. Пэлас
|3 : 0
|3.05
|17:30
|МЮ – Ливерпуль
|3 : 2
|3.05
|21:00
|Астон Вилла – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.05
|17:00
|Челси – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|22:00
|Эвертон – Ман. Сити
|3 : 3
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Жоао Педро
Челси
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|30
|1
|10
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|32
|1
|8