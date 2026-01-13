Кэррик — о назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед»: «Я знаю, что требуется для успеха в этом клубе»
Майкл Кэррик рассказал о своей задаче на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
13 января «красные дьяволы» объявили о подписании контракта с 44-летним специалистом до конца сезона-2025/26.
«Для меня большая честь взять на себя ответственность за то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что требуется для успеха в этом клубе; сейчас все мое внимание сосредоточено на том, чтобы помочь игрокам достичь того уровня, которого мы ждем от этой великой команды», — приводит пресс-служба «МЮ» слова Кэррика.
Тренер отметил, что абсолютно уверен в таланте, преданности и способностях нынешних игроков команды.
«В этом сезоне нам еще есть за что бороться. Мы готовы сплотить всех и подарить болельщикам ту игру, которую заслуживает их преданная поддержка», — добавил он.
Кэррик играл за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год и завоевал вместе с командой 17 трофеев. После завершения карьеры футболиста он входил в тренерский штаб Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», а в 2021 году временно исполнял обязанности главного тренера основной команды.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -