Кэррик — о назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед»: «Я знаю, что требуется для успеха в этом клубе»

Майкл Кэррик рассказал о своей задаче на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

13 января «красные дьяволы» объявили о подписании контракта с 44-летним специалистом до конца сезона-2025/26.

«Для меня большая честь взять на себя ответственность за то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что требуется для успеха в этом клубе; сейчас все мое внимание сосредоточено на том, чтобы помочь игрокам достичь того уровня, которого мы ждем от этой великой команды», — приводит пресс-служба «МЮ» слова Кэррика.

Тренер отметил, что абсолютно уверен в таланте, преданности и способностях нынешних игроков команды.

«В этом сезоне нам еще есть за что бороться. Мы готовы сплотить всех и подарить болельщикам ту игру, которую заслуживает их преданная поддержка», — добавил он.

Кэррик играл за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год и завоевал вместе с командой 17 трофеев. После завершения карьеры футболиста он входил в тренерский штаб Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», а в 2021 году временно исполнял обязанности главного тренера основной команды.