Майкл Гектор: "Слуцкий для нас как отец и старший брат одновременно"

Защитник "Халл Сити" Майкл Гектор заявил, что наставник клуба Леонид Слуцкий очень дружелюбный специалист, который может поставить игроков на место. Напомним, что российский тренер возглавил команду этим летом.

– Для нас он как отец и старший брат одновременно, – цитирует Football League World Гектора. – Иногда он может накричать на вас, поставить на место, но в то же время он очень расслаблен и дружелюбен с игроками. Нам нужен этот баланс, думаю, у него он есть.

Напомним, что сегодня "Халл" встретится с "Вулверхэмптоном" в 3-м туре чемпион-лиги. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи