Майкл Эдвардс может покинуть пост спортивного директора «Ливерпуля». Он может уйти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»
Майкл Эдвардс может покинуть пост спортивного директора «Ливерпуля»
Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс может перебраться в другой английский топ-клуб, утверждает Daily Mail.
Действующий контракт Эдвардса истекает в июне. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть 43-летнего английского специалиста в качестве своего нового спортивного директора.
Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет. С 2011 по 2013 год он возглавлял аналитический отдел клуба, а затем занимал должность технического и спортивного директора.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0
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|0
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7
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0-0
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9
|Брайтон
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|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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