Майкл Эдвардс может покинуть пост спортивного директора «Ливерпуля». Он может уйти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс может перебраться в другой английский топ-клуб, утверждает Daily Mail.

Действующий контракт Эдвардса истекает в июне. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть 43-летнего английского специалиста в качестве своего нового спортивного директора.

Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет. С 2011 по 2013 год он возглавлял аналитический отдел клуба, а затем занимал должность технического и спортивного директора.