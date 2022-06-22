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Майкл Эдвардс может покинуть пост спортивного директора «Ливерпуля». Он может уйти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Майкл Эдвардс может покинуть пост спортивного директора «Ливерпуля»
Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс может перебраться в другой английский топ-клуб, утверждает Daily Mail.

Действующий контракт Эдвардса истекает в июне. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть 43-летнего английского специалиста в качестве своего нового спортивного директора.

Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет. С 2011 по 2013 год он возглавлял аналитический отдел клуба, а затем занимал должность технического и спортивного директора.

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