Майк Эшли готов продать контрольный пакет акций «Ньюкасла»

«Ньюкасл» в ближайшее время может сменить владельца. Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) с группой инвесторов под руководством британского финансиста Аманды Стейвли ведет переговоры с британским бизнесменом Майком Эшли о покупке футбольного клуба, сообщает Sky Sports.

Два года назад британка уже вела переговоры о приобретении «Ньюкасла», но стороны не смогли прийти к соглашению.

Юридическая документация Регистрационной палаты показала, что фирма и «Ньюкасл» создали правовую основу для сделки.

Владельцем «Ньюкасла» является британский миллиардер Майкл Эшли, основатель крупнейшего в Великобритании ретейлера спортивных товаров Sports Direct. Он купил контрольный пакет акций в 2007 году.