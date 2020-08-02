Майк Эшли дал американскому бизнесмену время до 14 августа, чтобы купить «Ньюкасл»
Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли установил дедлайн для американского бизнесмена Генри Морисса, который желает купить его клуб, сообщает Daily Mirror.
Ранее Суверенный фонд Саудовской Аравии объявил, что отзывает свое предложение в 300 миллионов фунтов стерлингов о покупке «Ньюкасла» у Эшли. Финансист Аманда Стейвли, выступавшая посредником, обвинила АПЛ в срыве сделки.
Морисс вместе с Крисом Ронни, который является давним партнером Эшли и школьным другом главного тренера «сорок» Стива Брюса, готовы заплатить за клуб с «Сент-Джеймс Парк» даже больше саудитов — 350 миллионов.
Утверждается, что в связи с этим Эшли дал Мориссу время до 14 августа, чтобы согласовать сделку. Если стороны договорятся, сделка снова потребует одобрения премьер-лиги.