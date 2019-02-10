Майк Дин спрятал мяч для Агуэро

Судья Майк Дин, работавший на матче "Манчестер Сити" - "Челси", после финального свистка в шутку спрятал мяч от Серхио Агуэро, оформившего хет-трик в этой встрече.

Дин спрятал снаряд себе за спину, засунув его под футболку. Однако Агуэро быстро раскусил этот трюк, и Дин отдал мяч аргентинцу.

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (6:0). Хет-триком отметился форвард Серхио Агуэро, дубль оформил нападающий Рахим Стерлинг, два результативных паса на счету защитника Александра Зинченко.

"Манчестер Сити" набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. "Челси" с 50 баллами занимает 6-ю строчку.