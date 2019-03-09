Маурисио Покеттино: "Я разочарован, потому что "Тоттенхэм" был лучше во всем, но в итоге проиграл"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал поражение в матче 30-го тура чемпионата Англии от "Саутгемптона" (1:2). По его словам, команда несерьезно отнеслась к игре.

– Сложно понять, почему во втором тайме мы стали играть иначе, – приводит ВВС слова Почеттино. – Я разочарован, потому что "Тоттенхэм" был лучше во всем, но в итоге проиграл. Во втором тайме мы несерьезно отнеслись к игре. Не хочу много критиковать, но когда команда проигрывает после того, как в первом тайме должна была вести в счете 3:0 или 4:0, это тяжело принять.



"Тоттенхэм" потерял очки в четвертом матче чемпионата Англии подряд.

Все о чемпионате Англии – здесь