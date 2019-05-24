Маурисио Покеттино: "У меня есть мотивация остаться в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что хочет остаться в клубе. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист может возглавить "Ювентус" этим летом.

- "Тоттенхэм" для меня является лучшим клубом в мире, - приводит слова Покеттино talkSPORT. - Тем не менее, предстоит еще много работы. У меня есть мотивация остаться в "Тоттенхэме" и дать этому клубу то, чего он заслуживает.

Напомним, Покеттино возглавляет "Тоттенхэма" с 2014 года. "Шпоры" заняли 4-е место в чемпионате Англии сезона-2018/19 и вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с "Ливерпулем".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр