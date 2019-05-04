Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что его команда хорошо смотрелась вдевятером в матче чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1). Единственный мяч "шпоры" пропустили в компенсированное время.

– Я не думаю слишком много об этой игре. Что тут говорить? Нам нужно просто готовиться к следующему матчу, – цитирует ВВС Покеттино. – Первые 40 минут мы провели хорошо, создавали моменты, но не забивали. Футбол может быть жестоким, и соперник забил на последней минуте. Нам нужно двигаться дальше.

Удаление Сона? Нечего сказать. Я уважаю решение судьи. Мы должны принять его решение. Его все равно не изменить. Удаление Фойта? То же самое. Нам не повезло. Нечего сказать. Вдевятером мы хорошо защищались и провели хороший матч.

Этот результат не повлияет на нашу подготовку к матчу с "Аяксом". Мы третьи в чемпионате Англии и играем в полуфинале Лиги чемпионов. Были бы счастливы, если бы кто-то нам сказал об этом в начале сезона.