Маурисио Покеттино: «Строим команду, когда нам приходится выступать в Лиге чемпионов и премьер-лиге»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после ничьи в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:1) признался, что он может не получить необходимого времени на перестройку команды.

— Думаю, вы и сами могли видеть, что нам нужно найти баланс, — приводит слова тренера BBC. — Мы строим команду в течение сезона, когда нам приходится выступать в Лиге чемпионов и премьер-лиге — сильнейшей лиге мира, и в этом всегда кроется опасность. Может возникнуть ситуация, в которой находимся мы.

Ты ожидаешь результатов лучше, чем получаешь. Конечно, мы в процессе создания команды, и давайте посмотрим, будет ли у нас время на создание того, что мы хотим.

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