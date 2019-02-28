Маурисио Покеттино: "Невозможно выиграть, не нанося ударов по воротам"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино раскритиковал свою команду после матча чемпионата Англии с "Челси" (0:2). По его словам, "шпоры" даже не создавали голевых моментов.

– Трудно победить, когда ты не показываешь своей лучшей игры и не создаешь достаточно моментов, – цитирует ВВС Покеттино. – Мы толком не пробили по воротам. И так нельзя победить. Плюс мы совершили ряд ошибок – невозможно в таких условиях выиграть матч. Конечно, всегда сложно играть на "Стэмфорд Бридж", но я очень разочарован, потому что тяжело смириться с двумя поражениями за неделю.