Маурисио Покеттино: "Кейн - зверь. Но решать, сыграет ли он, буду я сам"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино пока не решил, выйдет ли нападающий Харри Кейн на поле в предстоящем матче чемпионата Англии с "Бернли". Форвард восстановился после травмы раньше срока.

– Я сам вместе со своим штабом и врачами решу, как нам поступить, – цитирует AFP Покеттино. – Конечно, если бы вы спросили самого Кейна хоть десять дней назад, он бы сказал, что готов играть. Он же зверь! Но последнее слово всегда за мной. Это я беру на себя риск и ответственность за все, что происходит в команде.