Маурисио Покеттино: "Кейн, возможно, выбыл до конца сезона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино сообщил, что форвард Харри Кейн, вероятно, пропустит остаток сезона. Футболист травмировался в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).

- Это очень и очень грустно. Нам будет его не хватать, - цитирует специалиста ВВС. - Возможно, он выбыл до конца сезона.

25-летний Харри Кейн в текущем сезоне провел 39 матчей за "шпор" во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач.

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