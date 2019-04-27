Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о восстановлении форварда Харри Кейна. Футболист получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).

Ранее главный тренер "Шпор" сказал, что Кейн может пропустить остаток сезона.

– Надеюсь, в скором времени Харри вернется в строй и сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, если "Тоттенхэм" туда пройдет, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – У него все хорошо, но я пока не могу сказать, когда он будет полностью готов. Может быть, он восстановится до 1 июня, а может, и после, тут все будет зависеть от реакции его организма.



Сейчас у Кейна очень хороший период. Он быстро идет на поправку, но всегда есть завершающая стадия восстановления, которая и определит, когда Харри сможет вернуться на поле. Внутреннее чувство подсказывает, что он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, потому что я вижу его решимость и желание восстановиться как можно скорее. Но я не врач, это только моя интуиция.

В текущем сезоне 25-летний Харри Кейн провел 39 матчей за "Тоттенхэм", забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач. Он получил травму в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).

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