Маурисио Покеттино: "Игуаин - первоклассный игрок"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, говоря о предстоящем матче Кубка лиги с "Челси", упомянул новичка "синих" Гонсало Игуаина, который в этой встрече принять участия не еще сможет. Первый матч, напомним, завершился победой "шпор" со счетом 1:0.

– Игуаин – первоклассный игрок, как Мората или Жиру, или как Азар, который сейчас играет в "Челси" нападающего, – цитирует AFP Покеттино. – Мне не так важно, кто будет играть против нас, потому что все равно будет сложно. Это сильный соперник. Сложно угадать, как "Челси" начнет действовать: более закрыто или открыто. Не всегда игра в три нападающих означает атакующий футбол. Это миф. Мы постараемся играть, отталкиваясь от своего стиля, от своих способностей, которые должны привести нас к победе.