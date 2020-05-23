Маурисио Покеттино: «Думал, заменю Моуринью в «Реале», а в итоге он заменил меня в «Тоттенхэме». Удивительно»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о работе нового главного тренера «шпор» Жозе Моуринью и рассказал об отношениях с ним.

— У нас с Жозе отличные отношения, — приводит Goal.com слова Покеттино. — Помню, когда работал в «Эспаньоле», меня связывали с «Реалом», но мои дети спят в пижамах «Эспаньола», так что мне трудно было думать о смене клуба. Моуринью однажды отправил мне подарок: прекрасную бутылку французского красного вина и две формы «Реала». Он сказал: «Теперь твои дети должны спать в этой одежде». С тех пор наша дружба и началась. Я очень рад, что он заменил меня в «Тоттенхэме». Рад, что оставил команду в том состоянии, в котором ее принял Жозе. Уверен, что он благодарен мне и моему тренерскому штабу за работу над командой, которая теперь у него в руках. Вообще, я всегда думал, что мне предстоит заменить его. Думал, может, однажды меня пригласят в «Реал». Тем не менее, жизнь повернулась удивительным образом. Невероятно, не правда ли?