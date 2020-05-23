Маурисио Покеттино: «Бак полон, я готов возвращаться к работе»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что готов вернуться к работе после 6-месячного перерыва.

— Сейчас, спустя 6 месяцев после ухода из «Тоттенхэма», могу сказать, что мой бак полон и я готов возвращаться к работе, — цитирует Daily Express Покеттино. — Мы с моим тренерским штабом много общались по Zoom, пытались проанализировать всю нашу работу за последние 7 лет, потому что до этого у нас вообще не было перерывов, чтобы это сделать. Что касается будущего — футбол динамичен и нужно быть готовым к новым предложениям, новым главам в карьере. Конечно, специалист всегда мечтает об идеальном клубе, идеальном проекте, однако тяжело что-то понять, пока не начнешь работу.

С 2014 года Покеттино возглавлял «Тоттенхэм», в ноябре 2019 года на посту главного тренера «шпор» его сменил Жозе Моуринью. Вместе с лондонской командой аргентинец доходил до финала Кубка английской лиги и Лиги чемпионов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Покеттино провел переговоры с «Ньюкаслом».