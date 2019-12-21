Маурисио Покеттино: «Артета проявлял себя лидером уже в 17 лет»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что Микель Артета добьется успеха в «Арсенале». Испанец был назначен главным тренером «канониров» — это для него первый опыт самостоятельной тренерской работы.

— Конечно, он добьется успеха, — цитирует Sky Sports Покеттино. — Я думаю, у него есть все качества, необходимые для того, чтобы стать одним из лучших тренеров. Он был очень молод, когда мы с ним вместе играли в «ПСЖ». Ему было всего 17 лет, когда он приехал в Париж. И уже тогда Артета проявил себя великолепно и демонстрировал навыки лидера.