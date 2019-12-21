Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о своем опыте работы в лондонском клубе. Специалист возглавлял «шпор» на протяжении пяти с половиной лет и был уволен по ходу нынешнего сезона. Вместо него пост занял Жозе Моуринью.

— Пять с половиной лет, это было очень непросто, — цитирует AP Покеттино. — Путешествие было потрясающим. Мне не хочется говорить о том, что произошло. Могу лишь сказать, что для меня было честью играть за «Тоттенхэм».

Нужен результат сегодня. Неважно, что было в прошлом. Но для нас и для фанатов важно то, что было в прошлом. Но мы должны признать, что футбол стал другим, мы должны адаптироваться и принять новую эру футбола.

В Аргентине я попытался отдохнуть, перезарядить батареи. Подобные вещи помогают почувствовать энергию. Посмотрим, что из этого выйдет. Я всегда открыт к диалогу.

Премьер-лига — лучшая лига мира. Но в мире полно и других лиг, в которых могут быть захватывающие испытания.