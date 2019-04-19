Маурицио Сарри: "Жиру останется в "Челси" на следующий сезон"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Оливье Жиру останется в команде на следующий сезон.

По информации Sky Sports, руководство "Челси" воспользовалось опцией в контракте француза, которая предполагает автоматическое продление соглашения на 12 месяцев.

– Жиру не уверен насчет своего будущего? Он уверен, потому что у клуба есть опция продления его контракта на следующий год. Я общался с клубом два дня назад, и мы договорились воспользоваться этой опцией, – сказал Сарри.



Я разговаривал с клубом и с Мариной Грановской (директор "Челси" – Прим. "СЭ"), поэтому могу сказать, что Оливье останется с нами.

В текущем сезоне 32-летний Жиру провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач.