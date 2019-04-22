Маурицио Сарри: "Жиру недоволен? Он провел 39 матчей в сезоне"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал слухи о том, что нападающий Оливье Жиру недоволен своим положением в команде и может покинуть клуб летом, информирует Goal.com.

– Но Жиру со "Славией" провел свой 39-й матч в сезоне. 39-й! Не девятый, а 39-й! В стартовом составе он выходил 19 или 20 раз, я не помню. Так что я с ним не согласен.

Жиру играет, потому что он полезен для нас. Очень полезен. Со "Славией" он сыграл очень хорошо, но на восстановление ему требуется больше времени, чем остальным, потому что он весит 90 кг. Причина только в этом, – приводит слова Сарри Goal.com.

В текущем сезоне Жиру принял участие в 39 матчах "Челси", забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.

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