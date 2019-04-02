Маурицио Сарри: "Я понимаю разочарование болельщиков"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем 27-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" сказал, что понимает, почему болельщики разочарованы результатами. Команда занимает шестое место - 60 очков в 31 игре.

- Конечно, я не могу быть доволен (результатами - прим. "СЭ"). Но я не обеспокоен. Такое бывает. Я прекрасно понимаю разочарование наших болельщиков, - цитирует итальянца Sky Sports. - Мы не так уже плохо играем. Мы выиграли 33 матча в этом сезоне. В Англии, думаю, только "Манчестер Сити" выиграл больше.

Матч "Челси" - "Брайтон" состоится 3 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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