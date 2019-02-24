Маурицио Сарри: "Я очень счастлив в "Челси". О моем будущем спрашивайте у руководства"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после финального матча английской лиги с "Манчестер Сити" заявил, что чувствует себя счастливым в лондонском клубе. Он добавил, что лондонцы прибавили в последних играх.

– Я уверен, что все еще пользуюсь поддержкой игроков, – приводит ВВС слова Сарри. – Горжусь своей командой, они показали именно ту игру, которую я хотел видеть. Я очень счастлив в "Челси". В последних матчах наша игра значительно улучшилась. О моем будущем спрашивайте у руководства.

Напомним, что основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардьолы.

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