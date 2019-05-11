Маурицио Сарри: "Не знаю, считает ли Азар, что его история в "Челси" закончена"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о перспективах Эдена Азара в команде. Он не уверен, что бельгиец останется в Лондоне.

– Я не знаю, думает ли Азар, что его история в "Челси" подошла к концу, – цитирует A Bola Сарри. – Если он так считает, то все действительно кончено. Я могу попытаться поговорить с ним, но это будет нелегко. В этом нет ничего глупого, потому что я хочу, чтобы он остался, но мне нужен Азар с большой мотивацией. Мы рынок не контролируем. Я не могу комментировать эти вещи. Мне остается просто поговорить с игроком.