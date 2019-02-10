Маурицио Сарри: "Манчестер Сити" - лучшая команда Европы"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команде будет непросто в предстоящем матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити". По словам итальянца, "горожане" лучшая команда в Европе.

– Думаю, мы в нынешнем сезоне можем бороться только за место в четверке, – цитирует AFP Сарри. – Мне кажется, на большее не приходится рассчитывать. Конечно, можем что-то выиграть, но в премьер-лиге борьба идет между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Вы хорошо знаете мое мнение. Сейчас "Сити" – лучшая команда Европы.