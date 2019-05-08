Маурицио Сарри: "Хочу остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри опроверг слухи о возможном уходе в "Рому", информирует Football Italia. Ранее в СМИ появилась информация, что 60-летний специалист не против вернуться в Италию.

– Я хочу остаться в "Челси". Мне нравится английский футбол, эта атмосфера. Хочется остаться в АПЛ, готов даже поработать в другом клубе. Результат первого сезона? Работа идет в правильном направлении. Цель была не в том, чтобы выиграть первый трофей любым способом, необходимо сперва улучшить команду и самих футболистов, – приводит слова Сарри Football Italia.

Сарри возглавил "Челси" летом 2018-го. Ранее он был главным тренером "Наполи".

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 71 очком.

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