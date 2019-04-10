Маурицио Сарри: "Дринкуотер не подходит для моего стиля игры"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю. Итальянский специалист добавил, что советовал 29-летнему англичанину покинуть клуб в предыдущее летнее трансферное окно.

- Он не подходит для моей системы и моего стиля игры, - приводит слова Сарри Sky Sports. - Я разговаривал с ним об этом в августе, когда трансферный рынок был открыт. Я посоветовал ему искать что-то другое, потому что считал, что он не сможет заиграть в моей команде. Я сообщил ему свои аргументы, но он решил остаться.

В текущем сезоне Дринкуотер провел 1 матч за "Челси". 9 апреля хавбек был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - ему грозит лишение водительских прав и тюремное заключение на срок до шести месяцев в худшем случае.

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