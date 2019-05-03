Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сказал, что не знает, останется ли Давид Луиз в клубе. 32-летний защитник в нынешнем сезоне провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 2 передачи.

- Не знаю насчет Давида Луиза, - цитирует Sky Sports Сарри. - Я знаю, что он встречался с руководством 4-5 дней назад. Но тогда мои мысли были сосредоточены на матче, и я не спрашивал его об итогах переговоров. Если хотите, спрошу у него завтра.

Давид Луиз защищал цвета "Челси" с 2011 по 2014 год, а после двух сезонов в "ПСЖ" вернулся в лондонский клуб.