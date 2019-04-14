Маурицио Сарри: "Челси" стремится попасть в четверку"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", сообщает официальный сайт синих. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 18.30 (мск).

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. "Ливерпуль" с 82 баллами лидирует в чемпионате Англии.

– Встреча с "Ливерпулем" будет сложной, но сейчас сложен каждый матч. "Ливерпуль" – одна из лучших команд в Англии на данный момент, в прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов, и на "Энфилде" с ними трудно справиться. Мы знаем, чем может быть опасен этот матч, однако мы также понимаем, что если используем сто процентов нашего потенциала, то можем набрать очки на любом стадионе. Сейчас мы в отличной физической и психологической форме.

Сейчас "Ливерпуль" испытывает давление, но это нормально. Если хочешь победить в АПЛ, нужно уметь долгое время играть под давлением, но это только идет на пользу. Это заставляет нервничать, но и одновременно очень мощно мотивирует, так что хорошего в давлении больше, чем плохого. Мы стремимся попасть в четверку, и нам нужны очки. Мы знаем, что набрать их в матче с "Ливерпулем" будет сложно, но мы будем стараться изо всех сил, – приводит слова Сарри пресс-служба "Челси".

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