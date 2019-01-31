Маурицио Сарри: "Челси" пропустил и прекратил играть"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после поражения от "Борнмута" в матче 24-го тура чемпионата Англии (0:4) отметил, что команда перестала играть после пропущенного гола. По его словам, невозможно провести настолько разные таймы.

- Мне сложно комментировать результат. В первом тайме мы сыграли очень хорошо, – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – Тем не менее, мы пропустили уже через две минуты после перерыва и прекратили играть. В атаке мы выглядели не как команда, а как 11 разрозненных футболистов. Мне сложно понять это, поскольку по тому, что я увидел в первом тайме, у нас были все возможности, чтобы решить эту проблему. У нас было 43 минуты на то, чтобы отыграться, но с тем, как мы отреагировали на гол соперника, это было невозможно. Я пытался понять и пообщался с игроками после матча, но они также не смогли выделить причины провала. Мы вернемся к этому вопросу завтра. Сейчас мне необходимо выяснить, что случилось, поскольку нам нужно решать эту проблему.

В этой ситуации мне нужно было пообщаться с игроками при закрытых дверях в поисках ответов на вопросы. Невозможно провести настолько разные таймы. Повторюсь, я не понимаю причин произошедшего и вернусь к этому завтра, чтобы постараться найти решение.

Мы всегда нужным образом реагируем в матчах против больших команд. В таких играх мы действуем с максимальным настроем. Однако сегодня проблема лежит в иной плоскости, поскольку в первом тайме я видел необходимый уровень мотивации своей команды.