Маурицио Сарри: "Будущее Азара? Спросите у руководства "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассчитывает на форварда команды Эдена Азара и ничего не знает о будущем 28-летнего бельгийца, информирует официальный сайт синих.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов приобрести Азара летом.

– Будущее Азара? Есть два варианта: спросить Азара или руководство клуба. Я не занимаюсь вопросами трансферов. Важно то, что сейчас Азар с нами. Он нам нужен, чтобы в последние два месяца сезона команда была в хорошей форме. Я хотел бы с уважением отнестись к его решению, но я не знаю, решил он на данный момент что-то или нет, – приводит слова Сарри пресс-служба "Челси".

В текущем сезоне Азар сыграл в 39 матчах за "Челси", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 150 миллионов евро.

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