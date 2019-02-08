Маурицио Сарри: "Азар сам будет решать вопрос о своем будущем"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Эден Азар будет сам решать вопрос о своем будущем. 28-летний бельгиец может перейти в "Реал" следующим летом.

- Я каждый день разговариваю с Эденом, но не о трансфере, а о его позиции на поле, - приводит слова Сарри портал Goal. - Я буду счастив, если Азар решит остаться в "Челси", потому что он является лучшим игроком в Европе. Но это его дело. Я хочу, чтобы Эден был счастлив, поэтому он будет сам решать вопрос о своем будущем.

Игуаин? Гонсало - отличный игрок. Он хорошо играл во всех командах. Игуаин и Азар отлично подходят для совместной игры.

В текущем сезоне Азар провел 31 матч за "Челси", забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Все о чемпионате Англии - здесь