Маурицио Сарри: "Аррисабалагу можно было исключить из состава до конца сезона, но он все понял"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал свое решение вернуть Кепу Аррисабалагу в ворота команды на матч чемпионата Англии против "Фулхэма" (2:1). У голкипера возник конфликт с тренером в концовке финала Кубка лиги против "Манчестер Сити". На 119-й минуте испанец получил травму. Сарри уже подготовил замену, но Аррисабалага отказался покидать поле, из-за чего тренер пришел в ярость и хотел даже уйти в подтрибунное помещение до серии пенальти. В результате "Ман Сити" победил в серии 11-метровых ударов (0:0, пенальти - 4:3). На следующую игру "Челси" - против "Тоттенхэма" (2:0) Аррисабалага остался в запасе.

- Да, другой футболист остался бы в запасе до конца сезона, - цитирует Daily Mirror Сарри. - Но его я очень хорошо знаю, и знаю, что это было бы неправильное решение. Кепа допустил серьезную ошибку. За это поплатился он сам и поплатилась команда. Сейчас проблема решена. У нас был только один альтернативный выход - исключить его из состава на остаток сезона. Но Кепа все понял и правильно отреагировал. Мы побеседовали на неделе, и он все понял.